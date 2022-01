Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Le terrible constat de Ferrari pour 2022 !

Publié le 8 janvier 2022 à 9h35 par La rédaction

Alors que Mercedes et Red Bull ont grandement dominé les débats en 2021, Laurent Mekies, directeur sportif chez Ferrari, estime que les deux écuries vont encore jouer les premiers rôles en 2022.

En 2022, les règles changent en Formule 1, notamment dans le but d'intensifier la concurrence entre les écuries. De ce fait, un plafond budgétaire d'environ 124M€ a été instauré afin de réduire les écarts budgétaires. Néanmoins, pour le directeur sportif de Ferrari Laurent Mekies, le nouveau règlement ne devrait pas avoir une influence sur la domination de Mercedes et de Red Bull pour la saison prochaine.

«Je ne sous-estimerais pas une seconde leur capacité à produire une excellente voiture 2022»