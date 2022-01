Formule 1

Formule 1 : Le nouveau coéquipier de Hamilton lâche un message fort à Mick Schumacher !

Publié le 7 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

Au fil de l'année 2021, Mick Schumacher a fait des progrès qui ne sont pas passés inaperçus. George Russell a d'ailleurs tenu à saluer la progression du pilote de Williams

En 2022, Lewis Hamilton pilotera aux côtés d’un nouveau coéquipier. Pour la saison prochaine, Mercedes s’est séparé de Valtteri Bottas et a accueilli George Russell au sein de son équipe. Au volant de sa Williams, le Britannique est parvenu à s'illustrer sur les circuits de Formule 1. Mais il n’est pas le seul à avoir fait des progrès tout au long de la saison. En effet, en fin d’année 2021, Mick Schumacher se rapprochait dangereusement des Williams et des Alfa Romeo. Et cela n’a pas du tout échappé à George Russell, qui a tenu à saluer la progression du fils du mythique septuple champion du monde avec Ferrari.

« Il a compris comment obtenir plus de la voiture et comment la rendre plus rapide »