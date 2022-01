Formule 1

Formule 1 : Lando Norris révèle le secret de sa montée en puissance !

Publié le 8 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

En 2021, Lando Norris a affiché quelques progrès comparé à sa saison 2020. Et selon lui, il doit cette amélioration de ses performances à une concentration plus accrue de sa part.

La saison dernière, Lando Norris a montré qu’il avait l’étoffe pour être le pilote numéro un chez McLaren. Suite au départ de Carlos Sainz Jr vers Ferrari et à l’arrivée plutôt mitigée de Daniel Ricciardo, le pilote de 22 ans a su s’imposer au sein de l’écurie britannique. Le compatriote de Lewis Hamilton a d’ailleurs affiché quelques progrès comparé à 2020. À l’issue de la saison 2021, Lando Norris s’est hissé à la sixième position du classement général (contre une neuvième place en 2020). Et cette amélioration, il la doit à une concentration plus accrue selon ses dires.

«Je pense être probablement bien plus concentré que précédemment»