Formule 1

Formule 1 : Cette «magouille» qui a coûté cher à Hamilton face à Verstappen !

Publié le 8 janvier 2022 à 11h35 par A.M.

Ancien pilote de Formule 1, Johnny Herbert regrette les décisions prises par la direction de course à Abu Dhabi, ce qui a coûté le titre à Lewis Hamilton.

La polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi n'a pas fini de faire parler. Et pour cause, alors que Lewis Hamilton filait vers la victoire et vers un huitième titre mondial, le Britannique a vu tous ses rêves s'envoler après l'entrée en piste de la voiture de sécurité à cinq tours du drapeau à damiers. La direction de course a décidé de ne pas interrompre la course par un drapeau rouge ce qui a permis à Max Verstappen de changer de gommes en chaussant des pneus tendres beaucoup plus frais que la gomme dure et très usée de Lewis Hamilton. Et après avoir laissé les pilotes retardataires intercalés entre les deux protagonistes du Championnat se dédoubler, Michael Masi, directeur de course, a décidé de relancer le Grand Prix pour un seul tour, ce qui a permis à Max Verstappen de ne faire qu'une bouchée de Lewis Hamilton et de s'adjuger son premier titre mondial.

«On n’avait pas besoin de cette magouille pour attribuer le titre à la régulière»