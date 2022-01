Formule 1

Formule 1 : L'énorme aveu de Daniel Ricciardo sur McLaren !

Publié le 9 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

Ayant obtenu des résultats mitigés en 2021 avec McLaren, Daniel Ricciardo est pourtant tombé sous le charme de l'écurie britannique. L'Australien a d'ailleurs affiché son amour à son équipe.

En 2021, après deux saisons passées chez Renault, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren pour remplacer Carlos Sainz Jr, parti chez Ferrari. Avec une cinquième place au classement général en 2020, les attentes étaient grandes autour de l’Australien. Mais le pilote de 32 ans semble avoir éprouvé quelques difficultés d’adaptation, notamment en première partie de saison. Finalement, Daniel Ricciardo a dû se contenter d’une huitième position, derrière son coéquipier Lando Norris, à l’issue de l'année 2021. Ses problèmes se sont d’ailleurs révélés assez frustrant pour lui compte tenu de l’ambiance qu’il y avait au sein de chez McLaren comme il l’a révélé.

« J’aime vraiment l’environnement, et j’ai de bonnes relations avec l’équipe »