Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen reçoit un énorme message de son père !

Publié le 9 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

À 24 ans, Max Verstappen a remporté le premier titre de champion du monde de sa carrière en Formule 1. Une grande fierté pour le père du Néerlandais, qui a souligné les progrès de son fils sur de nombreux aspects.

Jos Verstappen a de quoi être fier de l'accomplissement de son fils. Au terme d'une saison riche en rebondissements, Max Verstappen a en effet remporté le championnat du monde de Formule 1 juste devant Lewis Hamilton. Le pilote de chez Red Bull a dépassé son rival Bbritannique dans l'ultime tour de piste de l'année pour ensuite être sacré à Abu Dhabi.

« Il est tellement plus mature que je ne l’étais à son âge ! »