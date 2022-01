Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen reçoit un étonnant avertissement pour 2022 !

Publié le 9 janvier 2022 à 10h35 par T.M.

En 2022, Max Verstappen va repartir à la conquête de sa couronne mondiale. Mais la concurrence s’annonce rude et son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez, entend se mêler à la lutte.

A 24 ans, Max Verstappen a donc réussi à remporter son premier titre de champion du monde. Au terme d’un duel acharné avec Lewis Hamilton, le pilote Red Bull a réussi à l’emporter. Désormais, il va falloir confirmer en 2022 et le duel entre le Britannique, s’il continue, et le Néerlandais s’annonce tout aussi spectaculaire. Mais d’autres pilotes pourraient se rajouter à l’équation dans cette course au championnat du monde. Et Sergio Pérez entend visiblement avoir son mot à dire.

Pérez veut se mêler à la lutte !