Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton... L'analyse de Red Bull pour 2022 !

Publié le 10 janvier 2022 à 13h35 par La rédaction

Max Verstappen et Lewis Hamilton ont survolé les débats en 2021. Toutefois, pour la saison prochaine, Helmut Marko, consultant pour Red Bull, s'attend à une grosse concurrence, notamment face à la montée en puissance de Lando Norris et de Carlos Sainz Jr.

La saison 2022 de Formule 1 s'annonce très disputée, notamment en raison de l'instauration d'un nouveau règlement. Les monoplaces vont entre autres être redessinées et un plafond budgétaire va entrer en vigueur. Consultant pour Red Bull, Helmut Marko a analysé les forces en présence pour la saison à venir. Pour l'Autrichien, Max Verstappen et Lewis Hamilton devront surtout se méfier de Lando Norris et de Carlos Sainz Jr.

« Les plus proches pour moi sont Lando Norris et Carlos Sainz »