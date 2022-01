Formule 1

Formule 1 : La révélation de Nico Rosberg sur Lewis Hamilton !

Publié le 10 janvier 2022 à 12h35 par T.M.

Alors que Nico Rosberg a pris sa retraite en 2016, l’Allemand a révélé qu’il aurait pu faire un retour en Formule 1 à la place de Lewis Hamilton.

C’est au sommet que Nico Rosberg a décidé de dire stop. En 2016, au volant de sa Mercedes, l’Allemand a été sacré champion du monde, son premier et seul titre. Suite à cela, le pilote avait pris une décision fracassante puisqu’il avait annoncé sa décision de prendre sa retraite. Rosberg avait ainsi décidé de tourner la page avec le monde de la Formule 1, mais la flamme aurait très bien pu se raviver en 2020 lorsque Lewis Hamilton avait contracté le coronavirus.

« J’y ai pensé »