Formule 1 : La grande révélation de Bottas sur son choix de rejoindre Alfa Romeo !

Publié le 9 janvier 2022 à 16h35 par La rédaction

En 2022, Valtteri Bottas pilotera pour Alfa Romeo après avoir défendu pendant cinq saisons les couleurs de Mercedes. Le Finlandais a confié qu'il avait hésité à rejoindre Williams, l'écurie de ses débuts.

À 32 ans, Valtteri Bottas va découvrir un nouveau challenge en Formule 1. Après avoir joué les premiers rôles avec Mercedes pendant cinq ans, le Finlandais va piloter pour Alfa Romeo, 9e du classement des constructeurs en 2021. Toutefois, Valtteri Bottas aurait été proche de faire son retour chez Willams, où il a évolué entre 2013 et 2016.

« C’était soit Williams ou Alfa Romeo »