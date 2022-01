Formule 1

Formule 1 : Abu Dhabi, polémique... La sortie forte d'Esteban Ocon sur la FIA !

Publié le 10 janvier 2022 à 11h35 par B.L.

Lors du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi, la FIA a été critiquée pour certaines de ses décisions. De son côté, Esteban Ocon a partagé son analyse sur les difficultés des instances.

Le scénario du Grand Prix d'Abu Dhabi fait toujours parler de lui. Le 12 décembre dernier, Nicholas Latifi (Williams) a été l'auteur d'un énorme crash à 6 tours de la fin de la course, entraînant l'intervention de la voiture de sécurité. Cette dernière s'est retirée de la piste juste avant le dernier tour, laissant ainsi la possibilité à Max Verstappen de dépasser Lewis Hamilton et de s'envoler vers le titre de champion du monde. Alors que les décisions de la FIA ont été vivement critiquées par Mercedes notamment, Esteban Ocon s'est lui montré plus compréhensif avec les instances.

« C’est difficile d’avoir les bonnes décisions au bon moment »