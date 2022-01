Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Mick Schumacher pour la saison 2022 !

Publié le 10 janvier 2022 à 20h35 par B.C.

Après une première saison délicate en Formule 1, Mick Schumacher se montre très ambitieux pour l’année 2022.

Pour sa première année en Formule 1, Mick Schumacher n’a pas forcément répondu aux attentes avec Haas. Il faut dire que la pression étant grande sur les épaules du fils de la légende allemande, qui a terminé 19e au classement général. Malgré tout, Mick Schumacher n’est pas abattu et se montre ambitieux pour la prochaine saison, conscient qu’il devra faire mieux pour échapper aux critiques.

« J’attends beaucoup plus de la saison à venir »