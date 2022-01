Formule 1

Formule 1 : Red Bull et Mercedes reçoivent un avertissement pour la saison prochaine !

Publié le 10 janvier 2022 à 23h35 par P.L.

Un nouveau règlement entrera en vigueur en 2022, visant à plafonner le budget des écuries pour accroître la compétitivité en Formule 1. Compte tenu de cela, McLaren affiche une ambition claire pour la saison prochaine.

En 2022, un nouveau règlement visant à plafonner le budget des écuries pour que le championnat soit plus compétitif et équilibré entrera en vigueur en Formule 1. Après une saison dominée par Mercedes et Red Bull, c’est un espoir pour des équipes comme Ferrari et McLaren de pouvoir lutter pour les premières places. L’écurie britannique affiche ainsi un objectif clair pour la saison prochaine : se rapprocher grandement de Mercedes, Red Bull et Ferrari.

Seidl veut que McLaren se rapprocher des Mercedes, Red Bull et Ferrari en 2022