Formule 1

Formule 1 : Ces signaux inquiétants sur l'avenir de Lewis Hamilton...

Publié le 11 janvier 2022 à 12h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton reste incertain, son silence inquiète, et plus le temps passe, plus l'hypothèse d'une retraite prend de l'ampleur.

Depuis la fin de la saison et les polémiques qui ont émaillé le Grand Prix d'Abu Dhabi, l'avenir de Lewis Hamilton est dans le flou. Le septuple Champion du monde, très marqué par la perte du titre dans le dernier tour de la saison, pourrait bien prendre sa retraite. Et les récents propos de Toto Wolff n'ont rassuré personne. « Nous fluctuons tous dans nos émotions et surtout Lewis. Il avait gagné le championnat du monde jusqu'au dernier tour, puis tout lui a été enlevé d'une seconde à l'autre. Bien sûr que vous perdez la foi parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient de se passer », confiait le patron de Mercedes répondant à la sortie de Bernie Ecclestone qui assurait de son côté que ne pas savoir « c e qui se passe avec Lewis, mais je ne pense pas qu’il va revenir. Sa déception est trop grande. Et d’une manière, c’est compréhensible . » Et le temps ne joue pas en faveur d'un retour du Britannique.

Le silence d'Hamilton inquiète