Formule 1

Formule 1 : Ocon, Gasly... Un Français pourrait remplacer Hamilton chez Mercedes !

Publié le 11 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton reste incertain, Mercedes travaille sur un hypothétique plan B pour remplacer le septuple Champion du monde. Dans cette optique, deux Français seraient idéalement placés.

Visiblement encore très marqué par la fin de saison et la perte du titre de Champion du monde dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi face à Max Verstappen, Lewis Hamilton s'interrogerait sur son avenir en Formule 1. « Nous fluctuons tous dans nos émotions et surtout Lewis. Il avait gagné le championnat du monde jusqu'au dernier tour, puis tout lui a été enlevé d'une seconde à l'autre. Bien sûr que vous perdez la foi parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qui vient de se passer », lâchait ainsi récemment Toto Wolff, laissant encore planer le doute sur le futur du septuple champion du monde. De son côté, Alain Prost ne cachait pas son inquiétude à ce sujet dans les colonnes du JDD . « Il a sûrement autant de raisons de s’arrêter que de continuer C’est du 50-50. Il a pris un sacré coup sur la tête, mais ce serait vraiment triste qu’il ne soit pas là cette saison », expliquait le quadruple champion du monde français.

Gasly la priorité, Ocon la logique