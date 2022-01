Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Ricciardo sur ses difficultés en 2021 !

Publié le 11 janvier 2022 à 10h35 par B.L.

Auteur d'une première partie de saison difficile en 2021, Daniel Ricciardo n'a pas caché que le manque de sa famille a eu un impact sur ses performances.

Daniel Ricciardo aura dû attendre le 12 septembre pour briller en Formule 1 en 2021. Lors du Grand Prix d'Italie, l'Australien est monté sur la première marche du podium, ce qui ne s'était plus produit depuis 2018 et une victoire à Monaco lors de son passage chez Red Bull. Avant ce succès, Daniel Ricciardo a vécu des moments compliqués au début de la saison, notamment en raison des restrictions sanitaires. Le pilote de 32 ans a ainsi avoué que le fait de ne pas voir sa famille a beaucoup pesé sur son niveau.

« Cela a rendu cette première moitié d'année ardue encore plus éprouvante »