Formule 1

Formule 1 : Cette étonnante révélation de Sergio Pérez sur son arrivée chez Red Bull !

Publié le 10 janvier 2022 à 22h35 par P.L. mis à jour le 10 janvier 2022 à 22h37

Arrivé chez Red Bull en 2021, Sergio Pérez a grandement aidé Max Verstappen dans sa victoire pour le titre de champion du monde. D'ailleurs, le Mexicain a fait une importante révélation sur son arrivée chez Red Bull.

Après trois saisons du côté de Racing Point, Sergio Pérez a rejoint Red Bull en 2021 pour pallier le départ d’Alex Albon. Le Mexicain est donc devenu le nouveau coéquipier de Max Verstappen et leur entente s’est révélée très bonne tout au long de la saison. Le pilote de 31 ans a souvent rendu service au Néerlandais en posant quelques problèmes à Lewis Hamilton lorsque cela était nécessaire. D’ailleurs, en évoquant son podium à domicile au Mexique (troisième derrière Hamilton et Verstappen), Sergio Pérez a révélé qu'il aurait très bien pu quitter la Formule 1 en 2020 si Red Bull ne lui avait pas offert une opportunité.

« J’aurais probablement mis fin à ma carrière en Formule 1 si Red Bull ne m’avait pas donné cette opportunité »