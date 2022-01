Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Vettel... L'énorme sortie de Red Bull sur la saison de Verstappen !

Publié le 10 janvier 2022 à 18h35 par P.L.

En s'imposant face à Lewis Hamilton en 2021, Max Verstappen a apporté un nouveau titre de champion du monde à Red Bull après les quatre succès de Sebastian Vettel. D'ailleurs, pour Christian Horner, le Néerlandais est le meilleur pilote de l'histoire de l'écurie, devant l'Allemand.

En 2021, Max Verstappen a permis à Red Bull de renouer avec un titre mondial, chose qui n’était plus arrivée depuis 2013 avec Sebastian Vettel, en s’imposant de justesse face à Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi le 12 décembre dernier. Depuis, l’écurie autrichienne ne cesse de complimenter le Néerlandais. D’ailleurs, pour Christian Horner, Max Verstappen est le meilleur pilote de l’histoire de l’écurie Red Bull, devant Sebastian Vettel malgré ses quatre titres de champion du monde.

« C’est le meilleur pilote que nous ayons vu »