Formule 1 : Mercedes craint le pire pour Lewis Hamilton !

Publié le 11 janvier 2022 à 11h35 par A.M.

A un peine plus de deux mois du début de la saison de Formule 1, l'avenir de Lewis Hamilton reste incertain, et l'hypothèse qu'il prenne sa retraite est prise très au sérieux par Mercedes.

Au terme d'une saison totalement folle, Lewis Hamilton a laissé échappé le titre dans le dernier tour de la dernière course de la saison. Un dénouement qui n'a pas manqué de faire polémique compte tenu des décisions prises par la direction de course lors du régime de voiture de sécurité. Ce qui a poussé Mercedes à poser une réclamation rejetée par les commissaires présents à Abu Dhabi. Et alors que l'écure allemande avait l'opportunité de faire appel auprès de la FIA, Toto Wolff a décidé de ne pas aller plus loin, renonçant à prolonger cette procédure. Toutefois, le 15 décembre dernier, la FIA avait annoncé qu'elle mènerait une enquête concernant le déroulé des événements des 5 derniers tours du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et le compte rendu de cette enquête devrait avoir un impact crucial sur l'avenir de Lewis Hamilton.

«Plus ça dure, plus la situation de Lewis Hamilton est mauvaise»