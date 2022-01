Formule 1

Formule 1 : L'avenir de Lewis Hamilton serait enfin réglé !

Publié le 13 janvier 2022 à 11h35 par La rédaction

Discret concernant son avenir depuis la perte de son titre mondial il y a un mois, Lewis Hamilton se préparerait toutefois en vue de la reprise de la prochaine saison. Par conséquent, la confiance règne chez Mercedes.

Depuis un mois, Lewis Hamilton garde le silence et entretient le flou concernant son avenir. Toujours très touché par la perte de son titre dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi après des décisions controversées de la direction de course, notamment sous le régime de voiture de sécurité. Depuis, les pronostics vont bon train concernant l'avenir de Lewis Hamilton. « Je ne sais pas ce qui se passe avec Lewis, mais je ne pense pas qu’il va revenir. Sa déception est trop grande. Et d’une manière, c’est compréhensible », confiait ainsi Bernie Ecclestone alors que pour Alain Prost « c’est du 50-50 . »

Mercedes serait très confiant pour Hamilton