Formule 1

Formule 1 : La confidence de Valtteri Bottas sur Lewis Hamilton !

Publié le 12 janvier 2022 à 14h35 par A.M.

Après avoir côtoyé Lewis Hamilton durant cinq saisons chez Mercedes, Valtteri Bottas se prononce sur le style du septuple Champion du monde.

A l'issue de la saison 2016 et de son premier titre mondial, Nico Rosberg a décidé de mettre un terme à sa carrière, laissant libre un baquet très convoité. C'est Valtteri Bottas qui en a profité pour récupérer la place de l'Allemand chez Mercedes. Pendant cinq saisons, le Finlandais a ainsi fait équipe avec Lewis Hamilton, un duo qui a permis à l'écurie allemande de remporter cinq titres constructeurs. Mais Valtteri Bottas n'a jamais réussi à rivaliser avec Lewis Hamilton. Aux côtés du septuple Champion du monde, il a toutefois pu progresser comme il l'explique.

«Son style de vie est également différent»