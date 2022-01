Formule 1

Formule 1 : La FIA prend un énorme risque pour l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 12 janvier 2022 à 11h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton réclamerait de gros changements pour rester en Formule 1, la FIA continue de garder le silence dans cette affaire.

Tout juste un mois après la perte de son titre de Champion du monde face à Max Verstappen, Lewis Hamilton semble toujours dans le flou pour son avenir. Bernie Ecclestone semait d'ailleurs récemment le doute dans ce dossier. « Il y a quelques jours, j’ai parlé avec le père de Lewis et j’ai immédiatement senti qu’il ne répondrait à aucune question sur l’avenir de son fils. Je ne sais pas ce qui se passe avec Lewis, mais je ne pense pas qu’il va revenir. Sa déception est trop grande. Et d’une manière, c’est compréhensible », confiait l'ancien patron de la Formule 1. Il faut dire le septuple Champion du monde réclame d'importants changements.

La FIA garde le silence pour Hamilton