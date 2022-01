Formule 1

Formule 1 : Devenir champion du monde ? La réponse de Pierre Gasly !

Publié le 11 janvier 2022 à 21h35 par T.M.

A 25 ans, Pierre Gasly rêve d’être champion du monde de Formule 1. Toutefois, le pilote AlphaTauri reconnait que cela sera compliqué.

En 2021, c’est donc Max Verstappen qui a été sacré champion du monde, le premier titre du Néerlandais. Cette année, le pilote Red Bull essayera de conserver sa couronne, mais la concurrence s’annonce rude. Alors que Lewis Hamilton, s’il continue, devrait avoir à coeur de reprendre son bien, les changements de règlements pourraient permettre à d’autres pilotes de se battre pour ce titre de champion du monde. Une bataille à laquelle Pierre Gasly entend se mêler tôt ou tard.

« C’est clair que mon but est de me battre pour le titre de champion du monde durant ma carrière »