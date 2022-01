Formule 1

Formule 1 : Lando Norris envoie un énorme avertissement à Mercedes !

Publié le 11 janvier 2022 à 15h35 par B.L.

Sixième du classement général en 2021, Lando Norris espère se rapprocher du niveau des meilleures écuries la saison prochaine. Le Britannique compte bien rivaliser avec son compatriote George Russell, qui évoluera à Mercedes.

Lando Norris est ambitieux avec McLaren. En 2021, le Britannique a montré de gros progrès, en montant notamment à quatre reprises sur le podium. Désormais, le pilote de 22 ans souhaite se frotter aux meilleures écuries du paddock, à commencer par Mercedes. En effet, Lando Norris veut être à la lutte avec son ami George Russell, qui prendra place au sein de l'écurie allemande en 2022.

« J’espère que nous pourrons être roue contre roue »