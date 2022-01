Formule 1

Formule 1 : Gasly relativise les performances de son coéquipier de chez AlphaTauri !

Publié le 11 janvier 2022 à 17h35 par P.L.

Pour sa première saison en Formule 1, Yuki Tsunoda a éprouvé de grandes difficultés à s'imposer dans le peloton. Mais pour Pierre Gasly, ce résultat est assez logique compte tenu de la concurrence.

En 2021, Pierre Gasly a été accompagné par un nouveau coéquipier en la personne de Yuki Tsunoda, venu remplacer Daniil Kvyat chez AlphaTauri. Le pilote japonais de 21 ans a été lancé dans le grand bain pour sa première saison en Formule 1. Et malheureusement, elle ne s’est pas vraiment révélée très concluante. Alors que Pierre Gasly a terminé la saison à la 9e place, Yuki Tsunoda a dû se contenter d’une 14e position. Mais pour le Français, ce résultat est assez logique compte tenu de l’énorme concurrence dans le peloton en 2021.

« Le niveau est vraiment élevé et probablement plus élevé que ces deux dernières années »