Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... La FIA passe à l'action après la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 13 janvier 2022 à 10h35 par A.M.

Un mois après le dénouement de la saison de Formule 1, Toto Wolff va s'entretenir avec Mohammed Ben Sulayem, nouveau président de la FIA. Un entretien crucial notamment pour le futur de Lewis Hamilton.

La polémique ne désenfle pas. Un mois après le final du Championnat du monde et la perte du titre mondial pour Lewis Hamilton à la suite de décisions controversées de la direction de course, Mercedes attend des sanctions. La FIA a ouvert une enquête concernant le Grand Prix d'Abu Dhabi dont le verdict pourrait conditionner l'avenir du septuple Champion du monde qui ne semble toujours pas avoir digéré les décisions de Michael Masi, directeur de course, dont l'avenir est également très incertain et qui pourrait bien faire les frais de cette polémique.

Wolff va rencontrer la FIA