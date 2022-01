Formule 1

Formule 1 : Masi, FIA... Lewis Hamilton à l'origine d'un coup de tonnerre en F1 ?

Publié le 13 janvier 2022 à 9h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton aurait conditionné son avenir au verdict de l'enquête de la FIA, Michael Masi, directeur de course depuis trois ans, pourrait déjà faire les frais des demandes de Mercedes.

Un mois après le final totalement fou du Championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton est toujours muré dans le silence ce qui a jeté un froid sur l'avenir du septuple Champion du monde. Et pour cause, le Britannique aurait été très agacé par les décisions de la direction de course lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Il faut dire que la façon dont a été gérée la voiture de sécurité a soulevé de nombreuses interrogations puisque les pilotes n'ont d'abord pas pu se dédoubler, avant que seuls ceux entre Lewis Hamilton et Max Verstappen soient finalement sommés de le faire. Relâchés pour un dernier tour de folie, les deux protagonistes n'ont pas lutté à armes égales, le Néerlandais ayant pu chausser des gommes tendres et neuves, ce qui lui a permis de ne faire qu'une bouchée de la Mercedes.

Masi n'apparaît pas dans le nouvel organigramme de la FIA...