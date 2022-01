Formule 1

Formule 1 : Alonso, Schumacher... L'énorme sortie de Sebastian Vettel !

Publié le 12 janvier 2022 à 16h35 par A.M.

Après une saison en dents de scie avec Aston Martin, Sebastian Vettel révèle que Fernando Alonso, tout comme Michael Schumacher avant lui, sont des sources d'inspiration.

La dernière saison de Sebastian Vettel chez Ferrari aurait été très compliquée. Par conséquent, le quadruple Champion du monde a décidé de rejoindre le projet d'Aston Martin où il a traversé une année en dents de scie malgré un joli podium à Bakou. La seconde partie de saison a été bien plus délicate. Difficile dans ces conditions de conserver de la motivation pour un pilote de ce calibre qui a désormais 34 ans. Mais l'Allemand explique qu'il s'inspire de Michael Schumacher, son idole d'enfance, mais également de Fernando Alonso, dont le retour en F1 a été marqué par un podium au Qatar en fin de saison. Malgré leur rivalité passée, Sebastian Vettel a donc une grand admiration pour le pilote Alpine.

Vettel s'inspire de Schumacher... et d'Alonso !