Formule 1

Formule 1 : Alonso reçoit un énorme message pour 2022 !

Publié le 12 janvier 2022 à 12h35 par A.M.

A l'approche du début de saison, Laurent Rossi, président d'Alpine, affiche son optimisme pour la saison 2022. De quoi permettre à Fernando Alonso et Esteban Ocon d'être confiants.

Après une saison encourageante, Alpine aborde 2022 et le changement de réglementation avec impatience et ambition. Et pour cause Renault est revenu en F1 avec l'ambition de devancer la concurrence grâce au bouleversement qui attend la discipline la saison prochaine. Entre les changements techniques et les budgets plafonnés, tout est remis à zéro et l'hégémonie de Mercedes et Red Bull est mise à rude épreuve. Alpine espère donc en profiter la saison prochaine et pourra s'appuyer sur Fernando Alonso et Esteban Ocon, très réguliers cette saison, et auteurs de quelques coups d'éclats avec un podium au Qatar pour le premier, et une victoire pour le second en Hongrie. De quoi aborder 2022 avec optimise pour Laurent Rossi.

Alpine est très optimiste pour 2022