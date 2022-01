Formule 1

Formule 1 : L'ancien patron de la F1 regrette la retraite de Kimi Räikkönen !

Publié le 11 janvier 2022 à 22h35 par P.L.

À l'issue de la saison 2021, Kimi Räikkönen a pris sa retraite. Et le départ du Finlandais est déjà regretté par certaines personnalités du monde de la Formule 1.

L’année 2021 était la dernière de Kimi Räikkönen en Formule 1. Le pilote de 42 ans a pris sa retraite à l’issue de la saison, où il a terminé 16e au volant de son Alfa Romeo. D’ailleurs, le Finlandais ne devrait pas revenir dans le monde de la F1, comme il le confiait récemment : « Je ne remettrai peut-être plus jamais les pieds dans le paddock. La Formule 1 n’a jamais été ma vie. » Seulement quelques semaines après avoir quitté la discipline, Kimi Räikkönen est déjà regretté par quelques personnalités de la Formule 1 comme Bernie Ecclestone.

Pour Bernie Ecclestone, Räikkönen était le dernier pilote à ne pas être un « robot »