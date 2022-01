Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Abu Dhabi... Red Bull rend hommage à Pérez !

Publié le 11 janvier 2022 à 20h35 par P.L.

Lors du dernier Grand Prix de 2021, Sergio Pérez a rendu une fière chandelle à Max Verstappen en freinant du mieux qu'il a pu la course de Lewis Hamilton. Red Bull a donc salué la performance du Mexicain, essentielle dans le sacre du Néerlandais.

Lors de l’année 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont livrés une lutte très serrée pour le titre de champion du monde. À tel point que le sacre a dû se jouer lors de la dernière course, pendant le Grand Prix d’Abu Dhabi. Alors que Lewis Hamilton semblait filer droit vers un huitième titre, un retournement de situation a totalement fait basculer l’issue de la course et au final, c’est Max Verstappen qui s’est imposé. Cependant, le Néerlandais doit une fière chandelle à son coéquipier Sergio Pérez, qui a tenté tant bien que mal de freiner la course du pilote de Mercedes comme l'a expliqué le responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull.

« Sergio Pérez est incroyablement loyal et un joueur d’équipe »