Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Alonso affiche de folles ambitions pour 2022 !

Publié le 12 janvier 2022 à 10h35 par A.M.

Avec les importants changements de réglementation qui attendent la Formule 1 en 2022, Fernando Alonso se prend à rêver de lutter pour le titre.

Après une saison palpitante qui a vu Max Verstappen et Lewis Hamilton se livrer une bataille intense dans la course au titre, en 2022, tous les compteurs seront remis à zéro. Et pour cause, la Formule 1 a prévu d'importants changements de réglementation qui obligent les écuries a complétement revoir le design de leur monoplace. Mais surtout, avec des plafonds fixés pour les budgets qui redistribue les cartes pour la saison prochaine et permet surtout un resserrement général entre les équipes puisque les top teams ne pourront pas dépenser plus que les autres. Ce qui permet à Fernando Alonso d'être très optimiste pour 2022, au point de rêver de son troisième titre mondial.

Alonso est très «optimiste» pour 2022