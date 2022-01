Formule 1

Formule 1 : Alonso, Ocon... Le message très fort d'Alpine !

Publié le 12 janvier 2022 à 13h35 par A.M.

Interrogé sur les progrès d'Alpine cette saison, Laurent Rossi se réjouit de l'évolution d'Esteban Ocon et Fernando Alonso.

Après deux ans d'absence, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 cette saison. De retour chez Renault, qui est devenu Alpine, le pilote espagnol a mis quelques courses avant de retrouver son meilleur niveau. Après avoir repris ses habitudes, le double Champion du monde a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent. Son duo avec Esteban Ocon a fonctionné à merveille et chacun a eu son moment de gloire avec une victoire en Hongrie pour le Français et un podium au Qatar pour Fernando Alonso. Patron de l'écurie Alpine, Laurent Rossi a d'ailleurs affiché sa satisfaction, mais se montre encore plus heureux de la régularité affichée par son duo de pilotes.

Alpine s'enflamme pour son duo Ocon-Alonso