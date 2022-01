Formule 1

Formule 1 : Villeneuve se prononce sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 13 janvier 2022 à 17h35 par T.M.

Alors que les questions se posent encore et toujours sur l’avenir de Lewis Hamilton, Jacques Villeneuve s’est prononcé sur le cas du pilote Mercedes.

En mars prochain, la saison de Formule 1 reprendra ses droits. Toutefois, pour le moment, on ne sait toujours pas si Lewis Hamilton sera au volant de sa Mercedes pour le premier Grand Prix de 2022. En effet, depuis la défaite du Britannique face à Max Verstappen en 2021, un énorme froid a été jeté sur son avenir. Alors que c’est désormais le silence radio du côté de Lewis Hamilton, il est régulièrement question d’une possible retraite, lui qui est pourtant sous contrat encore jusqu’en 2023.

« Personne ne s'attendait à ce que Rosberg ne revienne pas, mais… »