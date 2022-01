Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Red Bull fracasse Valtteri Bottas !

Publié le 13 janvier 2022 à 14h35 par A.M.

Invité à commenter le changement de pilotes chez Mercedes, Helmut Marko estime que Lewis Hamilton sera bien plus en danger avec George Russell qu'avec Valtteri Bottas.

Cinq ans après son arrivée chez Mercedes pour remplacer Nico Rosberg, Valtteri Bottas sera un pilote Alfa Romeo la saison prochaine. Le Finlandais sera remplacé par George Russell qui attendait patiemment son heure chez Williams. Consultant motorsport pour Red Bull, Helmut Marko a commenté ce changement et bien qu'il ne soit pas particulièrement impressionné par George Russell, le dirigeant de l'écurie autrichienne assure que ce sera une menace bien plus importante pour Lewis Hamilton que Valtteri Bottas.

«Russell sera un défi plus important pour Hamilton que ne l’était Bottas, c’est certain»