Formule 1 : Le gros aveu de Valtteri Bottas sur Lewis Hamilton !

Publié le 12 janvier 2022 à 15h35 par A.M.

Après cinq saisons aux côtés de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas assure qu'il a beaucoup appris du septuple Champion du monde, mais il ajoute que la réciproque est vraie.

Arrivé chez Mercedes en 2017 pour remplacer Nico Rosberg, qui a pris sa retraite après l'obtention de son titre, Valtteri Bottas quittera lui aussi l'écurie allemande afin de rejoindre Alfa Romeo la saison prochaine. Mais durant ses cinq saisons chez Mercedes, le Finlandais a pu côtoyer de près Lewis Hamilton qui n'a jamais tari d'éloges au sujet de son association avec Valtteri Bottas. Mais ce dernier ne cache pas qu'il aurait aimé être en mesure de rivaliser plus sérieusement avec le septuple champion du monde.

«Il a dû souvent copier mes réglages pour les qualifications»