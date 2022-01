Formule 1

Formule 1 : Le patron d'Alonso réclame un gros changement en F1 !

Publié le 13 janvier 2022 à 15h35 par A.M.

Le système de courses sprints, mis en place cette saison, a fait l'unanimité, mais Laurent Rossi, patron d'Alpine, attend quelques modifications.

Cette saison, la Formule 1 a innové pour les qualifications en lançant les courses sprints sur trois Grands Prix. Le format est assez simple avec des qualifications le vendredi qui détermine la grille de départ pour une mini-course d'environ 100km le samedi à l'issue de laquelle la grille de départ du Grand Prix du dimanche est établie. Mais surtout, les trois premiers de la course sprint inscrivent des points. Un format qui a convaincu et qui sera répété à six reprises en 2022. Laurent Rossi, patron d'Alpine, espère toutefois quelques améliorations, notamment au niveau su système de points.

Rossi veut plus de points dans le barème des courses sprints