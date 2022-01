Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon reçoit un très beau message après sa victoire !

Publié le 13 janvier 2022 à 16h35 par A.M.

Patron du groupe Renault, Luca De Meo reconnaît qu'il a eu une certaine émotion après la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie.

En grande difficulté depuis son retour en Formule 1, Renault a fait évoluer son projet en prenant le nom d'Alpine tout en conservant le moteur du constructeur français. Très ambitieuse, l'écurie tricolore vise 2022 et le changement de réglementation pour bousculer la hiérarchie en place. La saison 2021 servait donc de transition, mais a quand même permis de vivre de belles émotions à l'image du podium de Fernando Alonso au Qatar, mais surtout de la victoire d'Esteban Ocon en Hongrie. Grand Patron du groupe Renault, Luca De Meo reconnaît qu'il a vécu ce moment avec une grand émotion.

«J’ai mesuré que c’était un moment important»