Formule 1

Formule 1 : La grande sortie de Verstappen sur Mercedes pour 2022 !

Publié le 13 janvier 2022 à 22h35 par B.L.

En 2022, Mercedes pourrait avoir un état d'esprit revanchard après le scénario de la fin de la saison dernière. De son côté, Max Verstappen reste lui serein pour la prochaine saison.

La rivalité entre Mercedes et Red Bull devrait perdurer en 2022. La saison dernière, les deux écuries se sont livrées une énorme bataille sur la piste, comme en coulisses. Finalement, c'est Max Verstappen qui a remporté le titre suprême après un incroyable scénario lors du dernier Grand Prix de l'année à Abu Dhabi. Le Néerlandais avait pour rappel dépassé Lewis Hamilton dans l'ultime tour de piste après l'intervention de la voiture de sécurité. Ainsi, Mercedes devrait attaquer la prochaine saison avec une grande détermination pour prendre sa revanche. Pas de quoi inquiéter Max Verstappen pour autant...

« Un taureau rouge blessé est aussi très fort ! »