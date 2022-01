Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Verstappen sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 13 janvier 2022 à 20h35 par B.L.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton est toujours aussi incertain en Formule 1, Max Verstappen s'est prononcé sur la question. Le Néerlandais espère alors que son rival de chez Mercedes poursuivra encore quelques années sa carrière.

L'avenir de Lewis Hamilton est toujours aussi flou. Alors que la prochaine saison débutera au mois de mars prochain, le Britannique ne s'est toujours pas prononcé publiquement sur son futur en Formule 1. Le septuple champion du monde aurait toujours du mal à se remettre de sa défaite contre Max Verstappen lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. De son côté, le Néerlandais espère voir Lewis Hamilton continuer sa carrière encore quelques années. Et le pilote Red Bull compte bien donner du fil à retordre au Britannique sur la piste.

« J’espère qu’il restera dans le sport un peu plus longtemps et que nous pourrons avoir davantage de batailles »