Formule 1

Formule 1 : George Russell envoie un énorme message à Toto Wolff !

Publié le 14 janvier 2022 à 11h35 par B.L.

Alors que George Russell pilotera pour Mercedes en 2022, le pilote de 23 ans a tenu à souligner l'importance de Toto Wolff dans sa carrière. Le directeur de l'écurie allemande avait notamment aligné le Britannique en 2020 pour remplacer Lewis Hamilton.

Protégé de Toto Wolff, George Russell va officiellement prendre place derrière le volant de la seconde monoplace de Mercedes la saison prochaine. Le Britannique a déjà eu l'occasion de piloter pour l'écurie allemande en 2020. En effet, lors du Grand Prix de Bahreïn, George Russell avait remplacé Lewis Hamilton, absent pour cause de Covid-19. Le pilote de 23 ans est alors revenu sur ce moment décisif de sa carrière, en soulignant l'importance de Toto Wolff dans sa progression.

« Il a cru en moi, et il avait foi en moi, même quand je finissais dernier chaque week-end »