Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Hamilton… Toto Wolff pousse un nouveau coup de gueule sur Abu Dhabi !

Publié le 14 janvier 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 14 janvier 2022 à 19h39

Alors que les décisions de Michael Masi durant le Grand Prix d’Abu Dhabi ont joué un rôle majeur dans le sacre de Max Verstappen, Toto Wolff ne digère toujours pas cette polémique.

Un mois après le Grand Prix d’Abu Dhabi, qui a permis à Max Verstappen d’être champion du monde pour la première fois de sa carrière, les décisions controversées de la direction de course font toujours parler, notamment du côté de Mercedes. L’écurie ne digère pas la défaite de Lewis Hamilton et attend désormais des sanctions, alors que la FIA a ouvert une enquête dont le verdict pourrait conditionner l'avenir du Britannique. Interrogé par le média allemand Krone , Toto Wolff reconnaît qu’il n’est pas près de tirer un trait sur cette polémique.

« Ce jour-là, l’un était meilleur que l’autre – et il n’a pas gagné »