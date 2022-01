Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr fait le bilan de son année 2021 avec Ferrari !

Publié le 14 janvier 2022 à 13h35 par B.L.

Pour sa première saison chez Ferrari, Carlos Sainz Jr a répondu aux attentes en terminant même devant son coéquipier Charles Leclerc. L'Espagnol se dit épanoui au sein de la Scuderia.

Ferrari semble faire le bonheur de Carlos Sainz Jr. Arrivé en 2021 après deux années passées chez McLaren, l'Espagnol a été un acteur majeur de la bonne saison de la Scuderia , troisième du classement des constructeurs. Sur le plan personnel, Carlos Sainz Jr a réalisé la meilleure saison de sa carrière en Formule 1, en terminant cinquième du championnat du monde avec 164,5 points. Une année que n'est pas prêt d'oublier le pilote de 27 ans.

« L’une de mes saisons préférées en F1 »