Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... Une révolution est réclamée après la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 14 janvier 2022 à 12h35 par A.M.

Dans l'œil du cyclone depuis ses décisions controversées lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, Michael Masi ne doit pas rester en poste selon Johnny Herbert.

Le dernier Grand Prix de la saison n'a pas manqué de polémique. Et pour cause, alors que Lewis Hamilton filait vers la victoire et un huitième titre mondial, l'intervention de la voiture de sécurité a ruiné ses plans. Mais ce sont surtout les décisions de Michael Masi qui ont réduit à néant les chances du Britannique. Et pour cause, le directeur de course a décidé de relancer les pilotes pour un dernier tour en permettant seulement aux retardataires intercalés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen de se dédoubler. Chaussée de gommes tendres, la Red Bull n'a fait qu'une bouchée de la Mercedes. Par conséquent, Johnny Herbert estime que Michael Masi doit partir.

Herbert réclame la tête de Masi