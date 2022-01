Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Cette énorme révélation sur l'arrivée de Verstappen en F1 !

Publié le 15 janvier 2022 à 15h35 par P.L.

En 2014, Red Bull a pris de court Mercedes en recrutant Max Verstappen alors que l'écurie allemande était également intéressée par le Néerlandais. Cependant, ce choix n'a pas du tout été fait pour ennuyer l'équipe de Toto Wolff selon Helmut Marko.

Le sacre de Max Verstappen en 2021 a certainement dû apporter son lot de regrets du côté de chez Mercedes. Outre la défaite de Lewis Hamilton, qui courait pour un huitième titre mondial et un record, l’écurie allemande a surtout eu l’occasion de recruter Max Verstappen par le passé. Après une première saison en monoplace assez convaincante en 2014, le Néerlandais avait attiré l’attention de plusieurs équipes de Formule 1, dont Mercedes. Le plan de Toto Wolff était le suivant : offrir une année en Formule 2 en 2015 à Max Verstappen pour ensuite le placer chez Manor ou Force India en 2016. Mais Red Bull s’est montré plus rapide et surtout plus convaincant, malgré le grand risque d’offrir une place de titulaire à un si jeune pilote à l’époque. Cependant, ce recrutement n’a pas du tout été fait pour embêter Mercedes comme l’a révélé Helmut Marko.

«Notre décision n’était pas pour tromper Mercedes»