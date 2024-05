PSG : Luis Enrique déjà prévenu d’une catastrophe !

Thibault Morlain

Avec la blessure de Lucas Hernandez au genou, Luis Enrique va devoir trouver un nouveau compère à Marquinhos pour la défense centrale du PSG. Plusieurs options s’offrent alors à l’entraîneur espagnol, dont celle d’aligner Milan Skriniar. Une idée qui donne toutefois quelques frissons dans le dos à Alain Roche, déjà inquiet à l’idée de ce que ça pourrait donner au PSG.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, Lucas Hernandez a vu sa saison se terminer sur la pelouse du Borussia Dortmund. Un coup dur pour le PSG. Titulaire en défense centrale, le Français va laisser un énorme vide aux côtés de Marquinhos. Un casse-tête qu’il faudra résoudre pour Luis Enrique en vue du retour face au BVB.



« Tu imagines mal Skriniar et ses relances approximatives »

Luis Enrique pourrait notamment choisi d’aligner Milan Skriniar. Mais le défenseur central slovaque du PSG est loin de rassurer Alain Roche, qui s’inquiète notamment de ce que cela pourrait donner avec Gianluigi Donnarumma. « Pour moi, il passe derrière Danilo et Beraldo. Quand tu te situes dans la philosophie de jeu de Luis Enrique, tu imagines mal Skriniar et ses relances approximatives », explique-t-il pour L’Equipe .

« Cela peut-être compliqué »