Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Red Bull fracasse Toto Wolff !

Publié le 16 janvier 2022 à 10h35 par P.L.

Tout au long de la saison 2021, Red Bull a livré un duel sans pitié avec Mercedes. D'ailleurs, Christian Horner a révélé que Toto Wolff s'était montré comme un rival redoutable, bien loin de ce qu'il a pu connaître en Formule 1 jusqu'à présent.

En 2021, Red Bull et Mercedes se sont livrés une lutte intense par l’intermédiaire de la rivalité entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux pilotes ont tout donné pour représenter au mieux leur écurie. Et au bout du compte, c’est le Néerlandais qui s’est imposé face au Britannique, lui permettant d’obtenir un premier titre mondial. Toutefois, c’est bien Mercedes qui a remporté le championnat constructeur grâce aux meilleures performances de Valtteri Bottas comparé à celles de Sergio Pérez. Tout au long de la saison, Toto Wolff s’est montré comme un rival redoutable aux yeux de Christian Horner, bien différent de ce qu’il a pu connaître par le passé avec d’autres équipes en Formule 1.

«Je pense que Toto la joue différemment, c’est un autre genre d’animal»