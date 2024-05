F1 : Départ retentissant chez Red Bull, il l’avait senti !

Arnaud De Kanel

On s'y attendait depuis plusieurs jours et Red Bull l'a confirmé. Oui, Adrian Newey quittera la formation autrichienne. Le génie britannique à l'origine des monoplaces qui écrasent la concurrence depuis plus de trois ans va plier bagages après de longues semaines de rumeurs. En réalité, Christian Horner s'y préparait depuis... 2014 !

Red Bull perd gros ! Comme le craignait l'écurie autrichienne, Adrian Newey a décidé de quitter le navire juste avant la nouvelle réglementation. Red Bull va donc devoir tout restructurer au plus vite pour avoir les arguments nécessaires afin notamment de convaincre Max Verstappen de rester. Visiblement, Christian Horner ne devrait pas trop avoir de mal à trouver la solution puisqu'il se préparait au départ de Newey depuis 2014, date à laquelle le Britannique avait déjà menacé de s'en aller.



«C’est quelque chose qui est préparé depuis 2014»

« J’en ai longuement parlé avec Adrian et sa position est très claire. Nous avons eu une excellente relation et nous continuons à avoir une excellente relation. Nous sommes amis et collègues de travail et il a fait énormément pour cette équipe. Nous serons tristes de le voir partir, mais il a laissé l’équipe en bonne santé et nous disposons d’une équipe formidable, forte et profonde, pour progresser. Mais je pense que nous sommes bien positionnés pour l’avenir. Je pense que c’est le cas de l’équipe technique dont nous disposons. Je pense que nous avons toujours su que ce jour viendrait et c’est quelque chose qui est préparé depuis 2014 quand Adrian a été très proche de partir », a déclaré Christian Horner dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de le remercier d'être resté aussi longtemps chez Red Bull.

«C’est le parrain de mes enfants et nous restons amis»