Mercato : Il est prêt à lâcher l’Angleterre pour le PSG !

Axel Cornic

Ambitieux et surtout revanchard après le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait frapper très fort cet été. De nombreuses pistes sont évoquées pour renforcer l’effectif de Luis Enrique et on pourrait bien voir l’une des grandes stars de la Premier League traverser la Manche, afin de poser ses valises dans la capitale française.

Le casting est lancé pour trouver la nouvelle star du projet QSI ! Avec le départ de Kylian Mbappé un an après Lionel Messi et Neymar, le club parisien s’offre la chance de faire d’énormes changement et ainsi entamer un nouveau cycle. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, mais le PSG pourrait bien très fort en attirant l’une des stars de la Premier League.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

L’interminable feuilleton Rashford

Cela fait plusieurs saisons déjà que le nom de Marcus Rashford est évoqué du côté de Paris. Il faut dire que l’attaquant a tout pour plaire et s’il d’un an plus âgé que Kylian Mbappé, il a l’avantage d’être plus polyvalent puisqu’il peut évoluer sur tout le front de l’attaque, même seul en pointe.

Il pourrait quitter Manchester United