Mbappé s’en va, le PSG active une nouvelle piste en Allemagne

Axel Cornic

La succession de Kylian Mbappé passionne l’Europe entière, avec le Paris Saint-Germain qui sera sans aucun doute l’un des grands acteurs du prochain mercato estival. Plusieurs pistes sont évoquées à l’étranger et après Victor Osimhen ou encore Khvicha Kvaratskhelia, c’est vers la Bundesliga que se serait tourné Luis Campos.

Maintenant que c’est officiel, plus personne ne prend de pincettes. Kylian Mbappé va en effet s’en aller le PSG est obligé de faire un grand, voire un très grand mercato. Et les cibles semblent être de plus en plus nombreuses…

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Après Osimhen...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Luis Campos souhaiterait trois arrivées en attaque, avec un numéro 9 et deux ailiers. Pour le premier poste, la piste qui prend de l’ampleur depuis quelques mois mènerait à Victor Osimhen, que le PSG avait raté l’été dernier comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com.

Le PSG viserait Gnabry